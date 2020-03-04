В «Слуге народа» пока не приняли решение по Рябошапке

Фракция «Слуга народа» не имеет общей позиции относительно постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко.

«Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление генерального прокурора и будем делать выводы», — заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Позже он добавил, что решения фракции «Слуга народа» относительно отставки генерального прокурора нет.

«У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия генеральному прокурору — Ред.)», — добавил нардеп.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта № 3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В пояснительной записке говорится, что за более чем полгода пребывания в должности генпрокурор «не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства», ни одно досудебное расследование по топ-чиновникам не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и приговор не вынесен.