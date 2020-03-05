Американские биржи отреагировали резким ростом на результаты «супервторника»

Фондовые индексы США выросли к закрытию торгов на фоне результатов бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз в 14 штатах.
Ключевые американские индексы завершили торги в среду, 4 марта, значительным ростом. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16:20 по нью-йоркскому времени (23:20 по Киеву), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 4,53%, до 27 090,86.
Индекс NASDAQ вырос на 3,85%, до 9018,09 пункта.
Индекс S&P 500 поднялся на 4,42%, до 3130,12 пункта.
Как отмечают Bloomberg и The Wall Street Journal, столь значительный рост обусловлен оптимистичными для бывшего вице-президента США Джо Байдена результатами первичных выборов (праймериз) в 14 штатах, а также информацией о том, что конгрессмены одобрили выделение более $8 млрд на борьбу с коронавирусом.
День голосования на этапе отбора кандидата в президенты США от Демократической партии прошел 3 марта. Праймериз состоялись сразу в 14 штатах, а также в Американском Самоа. Официально результаты голосования в «супервторник» еще не подведены. К настоящему моменту 100% голосов подсчитали лишь в заморской территории, где победу одержал Майкл Блумберг. В четырех штатах (Техас, Вирджиния, Колорадо и Вермонт) обработано 99% голосов. Джо Байден обеспечил себе победу в десяти штатах, Берни Сандерс победил в трех. Лидер не известен лишь в Калифорнии, где подсчитали чуть более 50% голосов.
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