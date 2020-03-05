Украинцы считают, что важнейшая задача женщин – забота о доме и детях

Абсолютное большинство украинцев соглашаются с утверждением, что важнейшая задача женщины заботиться о доме и семье (83%), и что важнейшая задача мужчины — это зарабатывание денег (75%).

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в конце февраля, 78% согласны с тем, что женщины чаще, чем мужчины, принимают решения, исходя из эмоций.

67% согласны с тем, что недопустимо, когда мужчины плачут (25% — не согласны). 68% согласны, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств (27% — не согласны).

С тезисом, что женщины заинтересованы меньше мужчин в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% (не согласны 34%). С утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны почти 2/3 опрошенных, согласна — четверть.

По мнению опрошенных, чаще в их семье (паре) женщина готовит еду (64%). Лишь около четверти отметили, что эта роль в их союзе поделена поровну. Обязанности по воспитанию детей и занятия хозяйственными делами также, по мнению опрошенных, возложены на женщин (52% и 43% соответственно).

В то же время относительно воспитания детей в отличие от хозяйственных дел, опрошенные несколько чаще отмечали, что эта роль поделена в их паре поровну.

Более половины опрошенных считают, что в их семье (паре) больше зарабатывает именно мужчина, 23% — такого мнения о женщинах, 17% — считают, что оба зарабатывают примерно одинаково.

«В динамике с 2015 года наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто считает, что готовкой, хозяйством и воспитанием детей чаще занимается женщина. Несмотря на это растет число тех, кто считает, что женщины имеют больше свободного времени, руководят в семье и зарабатывают больше денег», — отмечают социологи.

При этом они указывают, что о распределении таких ролей как приготовление пищи, занятие хозяйственными делами и воспитание детей мнения мужчин не сильно отличаются от мнений женщин. Зато о руководстве в семье и заработке денег наблюдается совершенно противоположное видение этих ролей у обоих полов.

Опрос был проведен группой «Рейтинг» 21-25 февраля 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.