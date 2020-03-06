Украина продолжает работу с МВФ для начала новой программы

Украина продолжает активную работу с Международным валютным фондом (МВФ) для начала новой программы, это остается безусловным приоритетом для страны, сообщил глава Министерства финансов Игорь Уманский по итогам первой официальной встречи в этой должности с постоянным представителем Фонда в Украине Йостой Люнгманом.

«Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержки финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами с МВФ активную работу для начала программы», — цитирует Уманского пресс-служба министерства в пятницу.

Министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководиства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества, отмечается в сообщении Минфина.