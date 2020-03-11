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В Германии признали тщетность попыток остановить коронавирус

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В Германии признали тщетность попыток остановить коронавирус

Никакие меры не предотвратят распространение коронавируса, вопрос лишь в том, как быстро это будет происходить, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

«Ситуация динамична. Институт Роберта Коха во вторник назвал Италию из-за текущего развития событий кризисной зоной. Поэтому мы как министерство здравоохранения призываем всех, кто возвращается из Италии, на протяжении двух недель снизить, насколько возможно, контакты с другими людьми, по возможности работать из дома, не отправлять детей в школы и детские сады», — заявил Шпан, выступая в бундестаге.

Шпан отметил, что 80% инфицированных в Германии болеют коронавирусом без симптомов или с легкими симптомами.

По его словам, главной целью должно быть замедление распространения вируса. «Чем меньше людей будет болеть, тем меньше будет нужно задействовать медицинских ресурсов интенсивной терапии для сложных случаев, чем меньше заболеваний, тем меньше будет пациентов средней тяжести одновременно в госпиталях», — пояснил он.

По его словам, коронавирус будет распространяться вопреки всем мерам, но необходимо замедлять скорость распространения.

«Вирус будет распространяться, никакие меры не предотвратят это. Это всегда было очевидно. Вопрос в том, как быстро. Мы как общество отменой крупных мероприятий, каждый лично своим поведением можем на это (скорость распространения вируса) повлиять», — добавил министр.

Он повторил в связи с этими рекомендацию отказаться от посещения крупных мероприятий, в том числе футбольных матчей, соблюдать гигиену и помогать заболевшим или находящимся в карантине.

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В Германии на сегодняшний день известно о 1,3 тысячах подтвержденных случаев коронавируса. Три человека стали жертвами вируса в Германии, один гражданин ФРГ скончался от болезни в Египте.

ФРГ, коронавирус
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Среда, 11 марта 2020
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