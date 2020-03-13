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Украинские госбумаги продолжают стремительно дешеветь

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Украинские госбумаги продолжают стремительно дешеветь

«Черный четверг» на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта (п.п.).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники рынка, по итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году — 8,5%, 2022-м — 9,5%, в 2023-м — 9,75%, 2024-м — 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах — 10,1-10,2%, а самых «длинных» с погашением в 2032 году — почти 10%.

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С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п. Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в «черный понедельник» на этой неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам «черного четверга» стоили 70,6%.

ОВГЗ, еврооблигации, VRI
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