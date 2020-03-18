Войти
Путин отменил для украинцев экзамен по языку для гражданства
дружба народов
Путин отменил для украинцев экзамен по языку для гражданства
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии
официально
Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в условиях эпидемии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский пообещал повысить пенсии и запретил увольнять людей с работы

345
Зеленский пообещал повысить пенсии и запретил увольнять людей с работы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля Кабинет министров Украины будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.

«С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий», — сказал он в своем обращении к украинцам в среду.

Он также заявил, что никто не может заставлять работников на предприятиях писать заявления об увольнении по собственному желанию, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский и поререкомендовал в таких случаях обращаться в полицию.

«У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление — сообщайте в полицию», — сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Читайте также: Американский фондовый рынок упал до минимальных за время президентства Трампа значений

Зеленский указал, что была проведена работа с руководителями государственных и коммунальных предприятий, и их предупредили об ответственности за давление на работников.

«Если ситуация продлится — они понесут наказание. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и, прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис тоже. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся», — констатировал президент.

Владимир Зеленский, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016