В Украине уже 14 случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на вечер 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область — 10 (1 летальный), Киевская область — 3, Житомирская — 1 (летальный).

Об этом сообщили в Минздраве.

Ведомство отмечает, что все ограничительные меры направлены на защиту безопасности и здоровья украинцев. Там просят не относиться к карантина легкомысленно, не пренебрегать установленными противоэпидемических правилами и средствами индивидуальной защиты.

«Оставайтесь дома. Самоизоляция является самым эффективным способом обезопасить себя», — напомнили в МОЗ.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить фейкам о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками информации органов государственной власти.

«Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине — ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации — официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины», — сказал он в своем обращении к украинцам в среду.