Из 25 больных коронавирусом на Буковине почти половина живут в одном селе

Из 25 зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 на территории Черновицкой области 11 больных выявлено в селе Колинковцы Хотинского района.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА.
Из 25 зарегистрированных случаев COVID-19 на территории области 11 больных выявлено в селе Колинковцы Хотинского района, 7 человек в Бруснице Кицманского района, 1 человек в Хотине, 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района, 1 человек в Лужанах Кицманского района, 1 человек в Черновцах, 1 человек в Ежовцах Сторожинецкого района.
«Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоровцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда. Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин», — отмечают там.
Напомним, что по состоянию на 10:00 21 марта в Украине подтвержден уже 41 случай COVID-19. Из них 25 в Черновицкой области.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой ввести на территории города и области чрезвычайное положение.
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