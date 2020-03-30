Дубилет предлагает бесплатно запустить любую госуслугу онлайн за 2-5 дней

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет о готовности его команды бесплатно разработать и запустить онлайн-сервис любой государственной услуги в срок от двух до пяти дней, если только органы центральной власти изъявят такое желание.
«Обращение ко всем органам центральной власти. В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие с гражданами и бизнесом через интернет. Чтобы уберечь граждан от очного визита в государственные органы, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки — от двух до пяти дней. Платформой для запуска станет iGov», — написал Дубилет в социальной сети Facebook.
Экс-министр подчеркнул готовность предоставить такую услугу государству бесплатно
«Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, поэтому с юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все средства идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками», — добавил Дубилет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016