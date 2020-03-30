Сивохо «втихаря» уволили с должности советника секретаря СНБО

Сергея Сивохо и Максима Ткаченко освободили от исполнения обязанностей советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.
Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос «Детектора медиа».
«По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса, — Ред.) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 года не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», — говорится в сообщении.
Причины увольнения в Аппарате СНБО изданию не уточнили.
Ранее часть народных депутатов из фракции «Слуга народа» обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, чтобы тот уволил своего советника Сергея Сивохо.
Во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации «Национальный корпус» начали спор с советником Секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем толкнули его и назвали предателем.
Позже Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, которые сорвали презентацию Сивохо, но отметил, что тот никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016