Сивохо «втихаря» уволили с должности советника секретаря СНБО

Сергея Сивохо и Максима Ткаченко освободили от исполнения обязанностей советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Об этом 30 марта Аппарат СНБО сообщил в ответ на запрос «Детектора медиа».

«По состоянию на 24 марта с.г. (дата направления запроса, — Ред.) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 года не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», — говорится в сообщении.

Причины увольнения в Аппарате СНБО изданию не уточнили.

Ранее часть народных депутатов из фракции «Слуга народа» обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, чтобы тот уволил своего советника Сергея Сивохо.

Во время презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации «Национальный корпус» начали спор с советником Секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем толкнули его и назвали предателем.

Позже Сивохо прокомментировал конфликт. Он написал, что нападавшим на него нужен не мир, а война, так как на ней можно заработать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия активистов, которые сорвали презентацию Сивохо, но отметил, что тот никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО.