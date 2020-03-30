Зарплаты футболистов «Барселоны» сократятся на 70%

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что на время чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, зарплаты футболистов команды уменьшатся на 70% ради выплат сотрудникам клуба. Об этом аргентинец написал в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что Месси совместно с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой направил в медицинские учреждения Барселоны €1 млн на борьбу с коронавирусом.
«За последнее время было много сказано о зарплатах в первой команде „Барселоны“, — написал Месси. — Я хочу отметить, что мы все четко понимаем, что находимся в исключительной ситуации и мы первые, кто всегда готов помочь клубу. Поэтому мы снизим наши зарплаты на 70% с сегодняшнего дня и до окончания чрезвычайной ситуации. Это наш вклад, чтобы гарантировать 100% выплат всем сотрудниками клуба».
Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта, позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 58 очков после 27 матчей.
В Испании выявлено более 85 тыс. случаев заражения, более 7 тыс. человек умерли.
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