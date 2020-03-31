На Банковой прокомментировали новый закон о рынке земли

Кабинет министров должен еще многое сделать для развития прозрачного рынка земли в Украине - от создания эффективного земельного кадастра до системной поддержки фермеров.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Facebook после принятия парламентом закона о рынке земли.

"Верховная Рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг земельной реформы. Правительство должно сделать еще очень многое для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров",- отметил он.

Также Ермак подчеркнул, что среди задач сейчас - как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".