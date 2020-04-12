В мире уже пять стран с количеством жертв коронавируса более 10 тысяч

Великобритания стала пятой в мире страной, где число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минздравом королевства.

«Из 282 374 человек, у которых были взяты анализы, у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 11 апреля 10 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», — указывается в тексте.

Ранее более 10 тыс. летальных исходов зарегистрировали в Италии, Испании, США и Франции.