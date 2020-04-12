В мире уже пять стран с количеством жертв коронавируса более 10 тысяч

Великобритания стала пятой в мире страной, где число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минздравом королевства.
«Из 282 374 человек, у которых были взяты анализы, у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 11 апреля 10 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», — указывается в тексте.
Ранее более 10 тыс. летальных исходов зарегистрировали в Италии, Испании, США и Франции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016