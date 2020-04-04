Во Франции неизвестный с ножом напал на прохожих

По меньшей мере два человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом в центре города Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке Франции. Об этом сообщают местные СМИ.
По информации СМИ, еще семеро пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Все они были доставлены в больницу.
Нападение произошло примерно в 11:00 в центральной части города. Мужчина на улице стал нападать на прохожих, а также на посетителей расположенного рядом магазина.
Полиции удалось оперативно задержать нападавшего. У него при себе не было документов. Источник в полиции сообщил телеканалу, что задержанный называет себя суданцем и утверждает, что родился в 1987 году. Его мотивы устанавливаются.
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