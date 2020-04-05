На Буковине в реанимации двое детей с подозрением на COVID-19

В реанимации Черновицкой областной детской больницы находятся двое детей, у которых подозревают коронавирус. Их состояние — средней тяжести.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

«По состоянию на 14:00 5 апреля, в реанимационном отделении областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Их состояние средней тяжести, оба — на кислородной дотации», — говорится в сообщении.

Кроме того, трое пациентов из Буковины находятся в критическом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. У двух из них коронавирус подтвержден, третий попал в больницу только ночью. Его анализы проверят на COVID-19.

Еще четверо пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса и шесть с подозрением на него находятся в реанимациях областной, городской и двух районных больницах. Все они в тяжелом состоянии.

Напомним, что по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

В Черновицкой области зафиксировали 220 случаев заболевания коронавирусом.