В Италию вылетел самолет Нацгвардии груженый украинским спиртом

Из аэропорта Жуляны вылетел самолет Национальной гвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid 19, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Украина продолжает помощь борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков», — написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни украинцев, которые находятся в диаспоре, и поэтому Украина делает «этот жест дружбы и благодарности».

Геращенко отметил, что 7 апреля в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19.

«По данным департамента гражданской защиты Италии вчера заболели лишь 880 человек. Это самый низкий показатель начиная с 10 марта», — написал замминистра.

Он отметил, что в целом по состоянию на 8 апреля спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Геращенко подчеркнул, что поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу президента Украины.