Всемирный банк дает Украине $50 млн для поддержки уязвимых слоев населения

Всемирный банк дополнительно выделил Украине 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Об этом договорились представители Кабинета министров Украины и Всемирного банка на встрече в Киеве, информирует пресс-служба Министерства социальной политики.

«Уже в мае этого года Украина получит 50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

Также за счет этих средств на время карантина повысят размер субсидии и снимут ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу.

В Минсоцполитики информируют, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года.

Отмечается, что средства будут перечисляться в Государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг и услуг по активации для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

При этом предусматривается расширение программы помощи малообеспеченным семьям.

В ведомстве также информируют, что Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 миллионов долларов. В их числе, в частности, 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.