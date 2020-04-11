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В Греции выписали штрафы почти на €5 млн за нарушения карантина

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В Греции выписали штрафы почти на €5 млн за нарушения карантина

Полиция Греции выписала гражданам с 23 марта штрафы на общую сумму €4 млн 738 тыс. за нарушение запрета на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях. Об этом сообщила в субботу газета Ethnos со ссылкой на данные греческой полиции.

Сведения о штрафах объявляются ежедневно, полицейские проводят проверки на дорогах, останавливая проезжающие машины и проходящих пешеходов. Штраф за каждое такое нарушение составляет €150.

«С 23 марта, когда начал действовать запрет на бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях, были выявлены 31 тыс. 592 нарушения по всей стране. За это наложены штрафы в размере €4 млн 738 тыс.», — отмечает издание.

В связи с улучшением погоды граждане стали чаще выходить на улицу, и число штрафов в последние дни увеличилось. Так, в пятницу полицейские наложили 2 451 штраф за неоправданные поездки по всей стране по сравнению с 2 286 в четверг и 2 104 в среду.

Что касается запрета на работу промтоварных магазинов, кафе, ресторанов, баров, парикмахерских и других объектов, то всего с начала действия этой ограничительной меры 12 марта полицией были зафиксированы 394 нарушения, арестованы 378 человек. За такие нарушения им грозит штраф в €5 тыс. и два года тюрьмы. Штрафы в размере €5 тыс. выписываются и тем, кто нарушает правила обязательного 14-дневного карантина после возвращения из-за границы.

Как сообщило правительство, все штрафы за карантинные нарушения будут переводиться на укрепление системы здравоохранения и поддержку врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что греческие власти в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли жесткие ограничительные меры. Закрыты все учебные заведения, парки, кинотеатры, театры, музеи, археологические площадки, торговые центры и промтоварные магазины, почти все гостиницы, запрещены поездки на острова, вход в гавани круизных судов и яхт. Объявлены жесткие санкции за нарушение запретов.
Фактически в стране продолжают работать только госслужбы, супермаркеты и небольшие продовольственные магазины, аптеки, почты, банки и салоны мобильной связи. На вход в них тоже введены ограничения.

Во всей Греции с 23 марта действует запрет на бесцельный выход граждан из дома и передвижение на автомобилях в качестве меры борьбы с коронавирусом. Гражданам разрешается выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу, в супермаркет, аптеку, банк и к врачу, можно также выгуливать домашних животных и индивидуально заниматься спортом. Кроме работы, все другие перемещения должны быть в пределах района проживания. Все выходящие на улицу обязаны иметь при себе заполненное по установленной форме заявление о цели выхода или отправить бесплатное СМС на номер 13033 с указанием цели и своих данных и получить на телефон подтверждение. В субботу этот режим был продлен до 27 апреля.

8 апреля заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями, объявил о ряде новых мер, которые должны не допустить традиционного выезда сотен тысяч горожан в села и на дачи на празднование Пасхи, которая будет отмечаться 19 апреля, причем храмы будут закрыты для верующих. С 8 апреля полиция начала блокирование пунктов платежей на скоростных автомагистралях и объездных автодорогах.

«Тому, кто нарушит запрет и поедет для развлечений в свой загородный дом, будет выписан штраф €300, с машины на 60 дней будут сняты номерные знаки, а сам автомобиль будет возвращен на место его приписки», — сообщил замминистра. Введен также усиленный контроль за передвижением лиц в аэропортах, портах, на железной дороге и в междугородном автобусном сообщении.

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По мнению экспертов, благодаря жестким ограничениям на выходы жителей из дома и перемещения по улицам в Греции в целом сохраняется тенденция к сдерживанию ежедневного роста инфицированных. По последним данным Минздрава, озвученным в пятницу, в общей сложности в Греции сейчас 2 тыс. 11 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, умерли 90 человек.

 

Греция, коронавирус
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