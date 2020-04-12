В Италии собираются запретить проводить футбольные матчи до 2021 года

Правительство Италии запретит проводить в стране футбольные матчи в присутствии зрителей до января 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Напомним, что по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений властей, в Италии зафиксировано более 152 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 468 человек, выздоровели 32 534.