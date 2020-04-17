Итальянская Серии А возобновит матчи 31 мая, но без зрителей

Проведение матчей Серии А, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, возобновится 31 мая, передает итальянский портал Polesine24.

Уточняется, что тренироваться команды вновь начнут с 4 мая. С того же дня в Италии откроются многие из ныне закрытых в связи с пандемией магазинов, включая торговые точки для продажи одежды и мебели.

Вместе с тем, по предварительному плану властей страны, 18 мая посетителей вновь начнут принимать бары и рестораны, а с 25 мая — салоны красоты и парикмахерские. Как заявил заместитель министра экономики и финансов Италии Антонио Мизиани, окончательно такой план по выходу из карантина еще не утвержден, но выглядит «правдоподобно».

При этом уточняется, что зрителей на стадионах во время массовых спортивных мероприятий не будет до марта 2021 года.

Ранее журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что, по его данным, итальянское правительство намерено запретить в стране проведение футбольных матчей со зрителями вплоть до января 2021 года. Официального подтверждения от итальянской федерации футбола по срокам возобновления турниров пока не поступало.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут действовать до 3 мая. Гражданам запрещено перемещаться между населенными пунктами и в их пределах без крайней необходимости, также отменены занятия в школах и массовые мероприятия. С 12 марта власти ввели запрет на любую торговую деятельность, а с 22 марта приостановили все производство, кроме самого необходимого.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, к 17 апреля число заразившихся коронавирусом в Италии приблизилось к 169 тыс. человек, из которых более 22 тыс. умерли.

В условиях вынужденной паузы все клубы Серии А согласились сократить зарплаты своих игроков: если сезон завершат досрочно, выплаты по контрактам будут снижены на треть, если же соревнования возобновятся, зарплаты урежут на одну шестую.