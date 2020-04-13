Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 2 558 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470 человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 179 человек, за весь период — 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 148 человек», — говорится в сообщении штаба.

Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице РФ более 11,5 тыс. заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 61 регионе России.