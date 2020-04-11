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Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус

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Беларусь отказалась от российских тестов на коронавирус

Глава белорусского МИД Владимир Макей считает, что на данный момент стране не нужно закупать у России тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом он сообщил в интервью белорусскому порталу tut.by, опубликованном в пятницу.

«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тыс. тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран», — заявил Макей. Он также добавил, что ранее РФ уже передавала Беларуси 10 тыс. тестов.
Кроме того, министр заметил, что по оценке главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%.

«Так что нам сейчас эти тесты не нужны», — подчеркнул глава МИД.

Макей также подтвердил, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно груз в 10 тыс. тестов. «Мы передали эти тесты в регионы, на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС. Мы, конечно, благодарны, но 10 тыс. тестов — это на 2,5 дня работы — у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов», — подчеркнул глава МИД.

Отвечая в интервью на вопрос, планируется ли в Беларуси в этом году парад ко Дню Победы, Макей подчеркнул, что конкретное решение будет принято ближе к дате праздника в зависимости от развития ситуации в стране.

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По последним данным, в Беларуси число заразившихся коронавирусом приближается к 2 тыс., зарегистрировано 19 летальных исходов. Наибольшее число заболевших — в Минске, Витебске и Минской области. Министр здравоохранения страны Владимир Караник 9 апреля заявил, что пик распространения коронавируса в стране прогнозируется на конец апреля — начало мая. В пятницу Минздрав Беларуси сообщил о продлении школьных каникул до 18 апреля.

Беларусь, коронавирус
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