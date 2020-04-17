В Испании за сутки заболели более 5000 человек

По меньшей мере 188 068 случаев заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в пятницу директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

По его словам, зафиксировано «5 252 новых случая». В четверг руководство страны сообщило о 182 816 инфицированных. Симон объяснил рост числа заболевших тем, что власти начали задействовать серологический метод исследования для выявления коронавируса. При этом представитель Минздрава пока не привел новых данных о числе умерших за сутки. В четверг ведомство проинформировало о 19 130 жертвах пандемии.

В пятницу власти опубликовали декрет, согласно которому регионы должны сообщить центральному правительству обо всех умерших от коронавируса вне зависимости от места, где была зафиксирована смерть.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии.