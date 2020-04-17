Смог от лесных пожаров постепенно уходит из Киева на юго-восток

Воздушные массы с микрочастицами пепла от природных пожаров и пыли, которые днем ранее стали причиной смога в Киеве, смещаются на юго-восток, а концентрация вредных веществ в них снижается. Об этом заявил в пятницу глава Украинского гидрометеорологического центра Василий Кульбида.

«То загрязнение, которое находилось на территории Киева вчера и еще сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветровыми потоками переносится далее. Направление ветра с северо-запада на юго-восток», — сказал он на брифинге. Кульбда уточнил, что загрязненный воздух перемещается на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей, поэтому жители этих регионов могут ощущать запах гари.

«По мере перемещения загрязнения в более отдаленные районы происходит перемешивание воздушных масс, очень стремительное сокращение концентрации загрязнения. Более чем убежден, что для жителей других городов и областей это полностью безопасно», — сказал глава Укргидрометцентра.

По словам Кульбиды, ранее в Киеве наблюдалось превышение предельно допустимых уровней вредных веществ в воздухе в 2-3 раза. Кроме того, из-за сильного ветра, который достигал 22 м/с, происходил перенос частичек распаханной земли, что привело к пылевой буре и значительно ухудшило видимость.

Отметим, что по данным властей, смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Об этом во время селекторного совещания президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба главы государства.

«Все, что в Киеве происходит, — это не из-за Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева», — сказал Аваков.

Ожидается, что окончательно смог покинет столицу к утру.