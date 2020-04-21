Киев вновь стал городом с почти самым грязным воздухом а мире

Киев занял четвертое место в списке городов мира с самым загрязнённым воздухом из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне, сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 153.

В частности, в находящемся на первом месте тайский город Чиангмай, индекс загрязнения воздуха составляет 169.