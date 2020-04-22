ВОЗ рекомендует отменить футбольные турниры до 2022 года

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить проведение всех международных турниры до конца 2021 года. Об этом передает бразильский журнал Placar.
По информации издания, подобную рекомендацию ВОЗ озвучила на прошлой неделе в ходе видеоконференции, в которой принимали участие УЕФА и представители ведущих европейских клубов. Организация мотивировала свою рекомендацию риском возникновения новой волны распространения коронавирусной инфекции в 2021 году.
Как сообщает Placar, в ходе видеоконференции стороны не пришли к единому мнению. При этом не уточняется, относится рекомендация ВОЗ к матчам национальных сборных или к турнирам с участием клубов.
Накануне УЕФА рекомендовал всем ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных первенств и кубков нынешнего сезона. Также организация допустила наличие особых случаев с досрочным завершением сезона в ряде стран.
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