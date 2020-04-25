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США убеждают другие государства в том, что Китай скрывал данные о коронавирусе

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США убеждают другие государства в том, что Китай скрывал данные о коронавирусе

Вашингтон пытается убедить власти других государств в том, что Пекин якобы скрыл часть информации о новом коронавирусе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро. Стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

На вопрос о том, какие шаги делает Вашингтон в связи с якобы имевшим место сокрытием Пекином данных, Помпео ответил: «Задачи две. Первая — привлечь к ответственности стороны, из-за которых умерли люди в США, стране был нанесен серьезный экономический ущерб». Кроме того, как заверил Помпео, США пытаются оказать помощь другим государствам в восстановлении экономики.

«Мы также работаем с этими странами над тем, чтобы они точно понимали, что вирус на самом деле появился в китайском Ухане, что власти Китая знали об этом к декабрю 2019 года и не выполнили базовые обязательства, которые лежат на государстве. Что еще важнее, они не выполнили требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и многое сделали, чтобы скрыть это, мы можем рассказать об этом очень подробно», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Помпео также выступил с утверждением, что Китай и Иран совместно распространяют информацию, которая не соответствует действительности. «Даже сегодня иранцы работают с китайцами над кампаниями по дезинформации. Авторитарные режимы во времена кризиса, как правило, сотрудничают», — сказал госсекретарь США.

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Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что американским политикам необходимо перестать делать безответственные заявления и помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай.

США, Китай, Майк Помпео, коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 21 минута назад

RU . ЛОЖЬ У КИТАЯ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЯТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ КАРАНТИНОМ ТАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ТОЛЬКО У ПУТИНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСКОГО И РАЗУМКОВА СМЕРТЬ УБИЙЦАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАДИ СОХРАНЕНИЯ СВОЕЙ ВЛАСТИ ЕВРЕЙСКОРОССИЙСКОМУ КАГАЛУ ИЛИ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА........

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