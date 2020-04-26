Парламентская ВСК не поддерживает версию от беспилотниках, как причине взрывов на арсенале в Балаклее

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах ставит под сомнение вывод о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года.

«Комиссией установлено, что... материалы уголовного производства... содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких либо летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала», — говорится в отчете комиссии, обнародованной на сайте Верховной Рады.

В отчете отмечается, что комиссия проинформировала СБУ, Генпрокуратуру о несоответствии материалов уголовного производства фактическим обстоятельствам событий, однако силовые ведомства не прореагировали должным образом. И уголовное производство осталось практически без движения в следственном отделе Управления СБУ в Харьковской области в основной версии — уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Согласно заключению специалистов, проводивших по решению комиссии комплексную судебную военную, взрывотехническую и пожаротехническую экспертизу, воронка на технической территории 65 арсенала ЦРАУ (Центрального ракетно —артиллерийского управления — Ред.) Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва, погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

«Согласно экспертной оценке, учитывая фактические размеры воронки на МВЗ № 69, наиболее оптимальным считается расположение кумулятивно-фугасных зарядов в два ряда по пять в каждом ряду», — говорится в документе.

В отчете отмечается, что у ВСК есть основания полагать, что подрыв арсенала в Балаклее, в результате которого погибли гражданские лица, а также уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., был умышленно спланированным действием.

«Указанные факты остались без внимания следователей СБУ и процессуальных руководителей военной прокуратуры, действия которых при содействии руководства Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры и СБУ... фактически привели к сокрытию объективных причин и обстоятельств уничтожения арсенала», — говорится в отчете ВСК.

Согласно отчету, ВСК также начала расследование событий, связанных с пожаром на территории 48 арсенала ВСУ в Калиновке (Винницкая обл.), а в планах выяснение причин пожара (взрывов) на арсеналах в Ичне (Черниговская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

Однако время работы действия ВСК (полгода — Ред.) заканчивается и руководитель комиссии Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа») просит Раду продлить ее действие еще на шесть месяцев.

Как сообщалось, временная следственная комиссия Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в 2014-2018 годах была создана 31 октября 2019 года.