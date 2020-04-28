На севере Житомирской области возник новый лесной пожар

Спасатели ликвидируют лесной пожар возле с.Рудня-Перганская Олевского района Житомирской области, возникший во вторник после 15.00, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.
«Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с.Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой... С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины», — говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.
От с.Рудня-Перганская до границы Беларуси около 15 км.
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