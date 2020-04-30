Помпео считает, что власти Китая пытались скрыть сведения о коронавирусе

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. С этим утверждением руководитель внешнеполитического ведомства США выступил в среду в эфире телеканала Fox News.

«Мы знаем, что вирус возник из китайского Уханя, мы пока не знаем, откуда именно», — сказал он. «Мы также знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли. Мы знаем, что выгнали американских журналистов. Мы знаем, что они пытались скрыть это», — добавил Помпео.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виноват в нанесении столь серьезного ущерба мировой экономике, а также причинении вреда жизням американцев и людей по всему миру», — сказал госсекретарь. «Мы пока сосредоточимся на том, что касается обеспечения безопасности людей, а потом придет время, когда не только США, но и, думаю, весь мир поймет, что произошло. Я думаю, в итоге Коммунистическая партия Китая понесет ответственность за то, что было сделано», — добавил Помпео.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в среду в интервью американской телекомпании NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой «политический фарс». «Не существует никакого международного права, которое поддерживало бы обвинения в адрес страны, которая просто-напросто первой сообщила о заболевании», — отметил китайский дипломат.