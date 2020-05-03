Число зараженных коронавирусом в Беларуси за сутки выросло почти на 900 человек

Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 877, до 16 705, скончались еще два пациента, всего умерших 99, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.

По данным на субботу, число инфицированных COVID-19 в Беларуси составляло 15 828, в том числе минздрав сообщал о 97 умерших.

«Зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным минздрава, по всей стране выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.