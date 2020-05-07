Трамп наложил вето на запрет применения силы против Ирана

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая ограничивает его полномочия в использовании вооруженных сил страны против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп назвал резолюцию «крайне оскорбительной» и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол Республиканской партии и победу на выборах президента, которые намечены на 3 ноября.

По словам американского лидера, резолюция основана на «неправильном понимании фактов и законодательства» и США не применяют силу против Ирана. Операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в начале января 2020 года он назвал совершенно законной, указав, что та была санкционирована резолюцией от 2002 года о применении военной силы в Ираке.

Президент США также убежден, что эта резолюция могла ограничить его возможности «по защите Штатов, их союзников и партнеров». Трамп заявил, что в соответствии с Конституцией «у президента должна быть возможность предвидеть следующие шаги противников и предпринимать быстрые и решительные действия в ответ».

Резолюцию в начале января разработал сенатор-демократ Тим Кейн. Поводом для этого стало убийство Сулеймани: командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Решение о проведении операции Трамп принял, не советуясь с конгрессом. В ответ Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке.

В феврале резолюцию принял сенат: ее поддержали не только демократы, но и часть республиканцев. Месяц спустя за инициативу проголосовала палата представителей (227 конгрессменов, в том числе шесть республиканцев).