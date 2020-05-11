Кличко пообещал киевлянам новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила

Городской голова Киева Владимир Кличко на своей странице в Facebook продемонстрировал макет нового фонтана, который будет установлен в верхней части парка «Владимирская горка», за Михайловским Златоверхим собором.
«Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан — с очень красивой скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города», — заявил Кличко.
Он отметил, что несмотря на все ещё сохраняющуюся опасность эпидемии, Киев продолжает жить и развиваться.
«Мы продолжаем обновлять инфраструктуру, ремонтировать парки и скверы. Готовим и новые интересные объекты, которые, убежден, станут знаковыми», — подчеркнул мэр.
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