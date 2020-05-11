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Аргентина продолжит до 22 мая договариваться с кредиторами об урегулировании госдолга

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Аргентина продолжит до 22 мая договариваться с кредиторами об урегулировании госдолга

Правительство Аргентины продлило до 22 мая срок, в течение которого кредиторы могут принять предложение страны об урегулировании ее задолженности. Соответствующий указ был опубликован в понедельник в Официальном бюллетене Аргентинской Республики.

«Продлить срок истечения предложения об обмене, установленный в приложении от 21 апреля 2020 года... до 17:00 по нью-йоркскому времени 22 мая 2020 года», — говорится в документе.

В нем отмечается, что правительство Аргентины намерено «продолжить активные контакты с держателями ценных бумаг» и надеется «увеличить число участвующих» в реструктуризации. Согласно указу, Буэнос-Айрес должен будет объявить о результатах переговоров до 25 мая.

16 апреля министр экономики Аргентины Мартин Гусман заявил, что страна предложит частным кредиторам план урегулирования ее задолженности, который предусматривает трехлетний льготный период, а также списание 5,4% объема долга и 62% процентов — $3,6 млрд и $37,9 млрд соответственно. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд. Изначально кредиторы должны были дать ответ на предложение Буэнос-Айреса до 8 мая.

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Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 27 октября прошлого года в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике страны возможность развиться и погасить долги. Представители правительство Аргентины неоднократно заявляли, что в настоящее время республика не в состоянии выплачивать долги.

госдолг, Аргентина
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