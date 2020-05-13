300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей

Надбавку медикам, борющимся с COVID-19, за март в полном объеме выплатили большинство областей, за апрель начнут выплачивать на этой неделе, отметил министр здравоохранения максим Степанов.
"Вчера состоялось селекторное совещание под председательством президента с участием премьера, руководителя Офиса президента и глав облгосадминистраций. Темой были выплаты 300%-ной надбавки медикам. У нас есть две части: выплаты за март и за апрель. Что касается марта: большинство областей уже выплатило в полном объеме согласно предоставленным ими справкам. При выплатах возникли некоторые бюрократичные коллизии, которые требуют урегулирования",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.
"Что касается выплат за апрель: в связи с поздним принятием изменений в госбюджет очень затянулся процесс. Национальная служба здоровья Украины получила все средства и в настоящее время длится процесс заключения договоров с больницами. В тарифы COVID-19 заложена выплата 300%-ной надбавки медикам в полном объеме. Надеюсь, уже на этой неделе пойдут выплаты",- добавил министр.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016