Нацбанк запустил приложение для считывания данных с биометрических паспортов

Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины», — говорится в сообщении.

Использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам. Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. Интегрировав это приложение к своей IT-сети, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах.

А клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF).