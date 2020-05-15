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До конца года в Украине обещают открыть 137 новых школ

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До конца года в Украине обещают открыть 137 новых школ

В рамках программы «Большая стройка» в этом году в Украине запланировано строительство или капитальный ремонт 137 школ, которые должны начать работать к концу 2020 года.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев во время брифинга 15 мая, сообщает Укринформ.

«Мы сейчас строим или ремонтируем, либо капитально ремонтируем 137 школ. Учитывая то, что учебный год начинается 1 сентября, то подавляющее большинство школ должна быть открыта 1 сентября. Там, где это технически невозможно, мы их откроем в четвертом квартале этого года», — сказал Чернышев.

Он отметил, что в ведомстве пока сфокусированы на том, чтобы все школы были открыты к 1 сентября.

По словам Чернышева, по программе «Большая стройка» в Украине будет построено или отремонтировано 375 объектов социальной инфраструктуры: 137 школ, 116 детсадов и 122 спортивных объекта.

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Напомним, что программа «Большая стройка» предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.

Алексей Чернышев, Большая стройка
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