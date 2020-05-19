В Беларуси растет количество заражений коронавирусом

В Беларуси зарегистрировано 31 508 случаев болезни коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

Количество новых случаев за последние сутки составляет 936.

Отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 175 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 10 620 пациентов.

Всего в Беларуси проведено 375 076 тестов.