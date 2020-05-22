60% компаний понадобится до года на восстановление после карантина

Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% опрошенных компаний, понадобится шесть месяцев, а для 39% — около года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
«Большинство из опрошенных компаний готовы возобновить оффлайн работу или вернуться в офис уже в ближайшее время — 35% в мае и 34% в июне. 16% опрошенных сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не прекращали ее на период карантина в связи с особенностями деятельности компании. Еще 15% не планируют пока возвращения в офис или еще не определились с окончательной датой», — говорится в результатах исследования.
По организации работы в офисе, 42% компаний планируют вводить гибкий или посменный график работы, еще 13% будут рекомендовать своим работникам продолжать работу из дома.
К поэтапному выходу на работу, начиная с 25% работников в офисе с возможным увеличением до 50%, готовятся 20% компаний. Еще 17% предприятий готовы к выходу 50% сотрудников с первых недель с возможным расширением до 75%.
62% директоров компаний сообщили, что рассматривают вариант полного или частичного изменения режима работы на удаленный на постоянной основе. Большинство из них готовы позволить до 50% персонала работать удаленно.
В то же время 62% респондентов сообщили, что им удалось сохранить заработную плату работникам в неизменном виде.
При этом, сокращение заработной платы коснулось 23% компаний, а 7% увеличили заработную плату для некоторых категорий работников. Еще в 3% случаев некоторые категории работников ушли в неоплачиваемый отпуск.
Сохранить персонал компании в неизменном составе удалось 82% бизнесов, а 8% даже сейчас ищут новых сотрудников. Соответственно, 11% компаний были вынуждены сократить свой штат.
«Если говорить о финансовых результатах двух месяцев карантина, то большинство бизнесов сообщают о потерях. Так, 36% опрошенных получили до 20% потерь от доходов, еще 28% — на уровне 20-50%, и 18% — 50-75% потерь от доходов. Только 11% сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%», — подчеркнули в Ассоциации.
По мнению предпринимателей, бизнес нуждается в поддержке, среди топ-мероприятий они назвали:
Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей, понадобится шесть месяцев, а для 39% — около года. Еще 17% понадобится два года, а 7% — более двух лет. Еще 10% не могут спрогнозировать необходимое время на восстановление, а 4% не потеряли темпы развития за время карантина.
Опрос проводился в период с 12 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 105 участников — руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.
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