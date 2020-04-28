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Экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус

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Экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус

Экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты опроса Барометр счастья в Украине, который уже третий год подряд проводит Европейская Бизнес Ассоциация. В этом году Интегральный показатель барометра составил 2,64 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с прошлым годом (2,61 баллов в предыдущем периоде).

Высшие оценки:
3,36 баллов — текущая работа
3,28 баллов — социальная жизнь
2,92 баллов — общий опыт жизни в Украине
2,61 баллов — уровень доходов

Почти половина участников опроса Барометр счастья в Украине довольны своей текущей работой — 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, а 45% считают свой уровень доходов недостаточно для нормальной жизни. В то же время большинство опрошенных отмечает, что считают свой уровень доходов достаточным для одного человека, однако при условии содержания детей или пожилых людей, или же для осуществления крупных покупок типа машины или квартиры — он будет категорически недостаточен.

Подавляющее большинство, а именно 80% удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь, хотя и жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами, а также на нехватку времени для ведения полноценной жизни после работы и фактическое отсутствие work-life balance.

45% опрошенных оценили свой общий опыт жизни в Украине удовлетворительно, 24% — положительно, тогда как 31% не удовлетворены качеством жизни в Украине. Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

Ниже оценки:

2,53 баллов — система образования
2,38 баллов — здравоохранение
2,30 баллов — соблюдение прав
2,18 баллов — экология
2,17 баллов — уровень безопасности

Оценка системы образования несколько ухудшилась в этом году и переместилась из высших в низшие оценки. Так, 50% сообщили о неудовлетворительном отношение к системе образования в Украине. Еще 36% оценивают ее удовлетворительно, и только 14% — положительно. Среди основных нареканий — устаревшие методики преподавания, слабая техническая база, несоответствие реалиям и потребностям бизнеса.

Большинство опрошенных, а именно 58% не удовлетворены состоянием системы здравоохранения, при этом 42% оценивают уровень медицины удовлетворительно или положительно. В то же время респонденты, которые дали положительную оценку, в основном оценивали свой опыт пользования сервисами частных медицинских учреждений.

Экологические проблемы также вызывают значительное беспокойство у украинцев. Только 28% оценивают экологическую ситуацию в Украине удовлетворительно, тогда как 67% респондентов считают ее негативной. Участники опроса указывают на отсутствие государственной стратегии в этом направлении, нерациональное пользование природными ресурсами, отсутствие экологического контроля, проблему с мусором.

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Традиционно худшую оценку получил уровень безопасности в стране. Так, 67% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего. В основном людей беспокоит политическая и экономическая неопределенность, война на Востоке Украины, неэффективность правоохранительных органов. Еще 61% негативно оценивают правовое поле и регулированиея в стране, в частности в вопросе отсутствии дискриминации, уровня демократических свобод и уровня административных услуг. Особенно много нареканий относительно админуслуг — пользователи ожидают осовременивания, диджитализацию и повышения качества государственных сервисов.

Отвечая на дополнительный вопрос, какое явление вызывает наибольший стресс, украинцы поставили на первое место экономическую ситуацию, на второе — политическую неопределенность, на третье — войну на Востоке.

ЕБА, опрос, Барометр счастья в Украине
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