Короновирусом переболела дюжина народных депутатов

10 — 15 народных депутатов переболели коронавирусной инфекцией, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«По той информации, которая у меня есть, примерно 10 — 15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции», — сказал Разумков в пятницу в интервью «24 канал», отвечая на вопрос, как много депутатов переболели коронавирусом.
Он выразил надежду, что в ближайшее время парламент сможет продолжить работу в нормальном режиме.
Как сообщалось, на этой неделе народные депутаты два дня работали в режиме пленарных заседаний, а в четверг и пятницу — в режиме комитетов. Парламентарии изменили график работы после того, как фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом Covid-19 у члена их фракции Олега Мейдича.
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