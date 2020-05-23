Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый ранее фигурировал в уголовном деле

Мужчина, которого подозревают в убийстве 7 человек на Житомирщине, ранее привлекался к административной ответственности и был фигурантом уголовного дела.
Об этом на заседании Королевского районного суда в Житомире рассказал следователь, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы также, сторона обвинения, хотим приобщить материалы, которые ранее не были приобщены... Сведения из оперативных учетов полиции о том, что у подозреваемого раньше были проблемы, привлекался к ответственности за административные правонарушения, а также был фигурантом одного из уголовных дел, где непосредственно на него написали заявление как на лицо, совершившее правонарушение», — отметил следователь.
Кроме того, к делу добавили протоколы с места осмотра происшествия и осмотра тела одного из погибших.
В суде сейчас избирают меру пресечения убийцы. Известно, что это Анатолий Захаренко, родившийся 23.02.1962 года.
Суд принял решение, что показания подозреваемый в убийстве будет предоставлять без присутствия журналистов.
Мужчина находится в каске и бронежилете, в зале отсутствуют его родные и родственники погибших.
Как сообщалось, ночью в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор, возле частных прудов из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.
По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, арендатор расстрелял своих гостей-рыболовов. На берегу пруда отдыхала компания киевлян, старых его знакомых, которые уже не раз собирались здесь на рыбалку.
Среди погибших — трое военнослужащих Национальной гвардии.
О человеке, открывшем стрельбу, известно, что он фигурирует в задержании полицейского, который вымогал взятку за непрепятствование в разведении рыбы. Впрочем, полиция области не связывает стрельбу и задержание возле пруда взяточника.
На месте происшествия правоохранители изъяли 5 единиц зарегистрированного на участников инцидента оружия.
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