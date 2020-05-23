Зеленский призвал упростить закупку средств защиты перед второй волной пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают в мире. В частности, глава государства предложил упростить процедуру закупки средств защиты.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
По словам Зеленского, процедуру закупки средств защиты необходимо упростить, ведь каждая задержка может стоить человеческих жизней.
«В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина может позволить отечественным производителям экспортировать средства индивидуальной защиты, но при одном условии.
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