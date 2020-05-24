В Беларуси число заразившихся коронавирусом выросло до 36198 человек

В Беларуси по состоянию на 24 мая зарегистрировано 36 тыс. 198 человек с положительным тестом на Covid-19, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Прирост за последние сутки составил 954 человека.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 (на 23 мая — 194) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 24 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 23 мая — 13 тыс. 528).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 450 тыс. 627 тестов на коронавирусную инфекцию.