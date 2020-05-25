В Украине за сутки менее 300 заболевших

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 892 случая;

Волынская область — 783 случая;

Днепропетровская область — 875 случаев;

Донецкая область — 148 случаев;

Житомирская область — 641 случай;

Закарпатская область — 1082 случая;

Запорожская область — 415 случаев;

Ивано-Франковская область — 1281 случай;

Кировоградская область — 478 случаев;

г. Киев — 2652 случая;

Киевская область — 1437 случаев;

Львовская область — 1360 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 281 случай;

Одесская область — 832 случая;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1434 случая;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1121 случай;

Харьковская область — 912 случаев;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 364 случая;

Черновицкая область — 3083 случая;

Черкасская область — 391 случай;

Черниговская область — 131 случай.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем днем ранее.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.