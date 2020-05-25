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В Украине за сутки менее 300 заболевших

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В Украине за сутки менее 300 заболевших

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 892 случая;
Волынская область — 783 случая;
Днепропетровская область — 875 случаев;
Донецкая область — 148 случаев;
Житомирская область — 641 случай;
Закарпатская область — 1082 случая;
Запорожская область — 415 случаев;
Ивано-Франковская область — 1281 случай;
Кировоградская область — 478 случаев;
г. Киев — 2652 случая;
Киевская область — 1437 случаев;
Львовская область — 1360 случаев;
Луганская область — 43 случая;
Николаевская область — 281 случай;
Одесская область — 832 случая;
Полтавская область — 266 случаев;
Ровенская область — 1434 случая;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1121 случай;
Харьковская область — 912 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 364 случая;
Черновицкая область — 3083 случая;
Черкасская область — 391 случай;
Черниговская область — 131 случай.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем днем ранее.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.

коронавирус
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