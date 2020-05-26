Суд арестовал без права залога полицейского из Кагарлыка

Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и насилии женщины. Залог за полицейского внести нельзя.

Заседание суда состоялось в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство подал адвокат подозреваемого, а прокурор его поддержал.

Сулима не признал свою вину. При этом в суде отметили, что у него есть 7-месячный ребенок на содержании.

Накануне стало известно о задержании двух полицейских Кагарлыцкого отделения, которых подозревают в изнасиловании и пытках людей. Позже выяснилось, что задержанными оказались начальник сектора криминальной полиции и оперуполномоченный

В частности, правоохранители пытали 26-летнюю женщину, которую пригласили в отделение как свидетеля в деле о краже имущества. Также правоохранители издевались над мужчиной. Полицейские использовали наручники, дубинки и противогаз, стреляли над головами жертв из табельного оружия, и несколько раз изнасиловали женщину. У мужчины в результате побоев сломаны ребра и нос, ему также угрожали изнасилованием.

Госбюро расследований сообщило полицейским о подозрении. Так, оперуполномоченного подозревают в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).