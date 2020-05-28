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«Укрзализныця» с 1 июня начнет запускать электрички, но не везде

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«Укрзализныця» с 1 июня начнет запускать электрички, но не везде

АО «Укрзализныця» с 1 июня 2020 года начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов, говорится в сообщении на сайте компании.

«Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов», — отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

По состоянию на 28 мая «Укрзализныця» получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка — Гречаны и Хмельницкой — Волочиск) областях.

Соответственно, с 1 июня на филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, на «Львовской железной дороге» — 20 поездов, на «Одесской железной дороге» — 44 поезда, а филиал «Южная железная дорога» запустит 112 поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

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Как сообщалось, по состоянию на 16:00 28 мая «Укрзализныця» уже назначила курсирование 29 поездов категории «Интерсити» и дальнего следования, которые начнут работу с 1 июня.

Пассажиры будут допускаться к поездке исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах класса «Интерсити» и при посадке в вагон в ночных поездах.

электрички, УЗ
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