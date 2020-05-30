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США пересмотрят отношения Гонконгом и отменят торговые льготы

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США пересмотрят отношения Гонконгом и отменят торговые льготы

Президент США Дональд Трамп дал своей администрации поручение начать процесс отмены всех льгот для Гонконга. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Китай сменил для Гонконга формулу «одна страна — две системы» на «одна страна — одна система». «В связи с этим я дал распоряжение моей администрации начать процесс отмены политики исключений, которая обеспечивала особый статус Гонконга», — пояснил он.

Соединенные Штаты отменят все льготы, которыми пользовался этот административный район Китая, в том числе и торговые. Также будут отменены ранее действовавшие таможенные преференции. Кроме того, для американцев пересмотрят рекомендации для поездок в Гонконг.

Трамп добавил, что его поручения затронут все соглашения, которые были у США и Гонконга, включая договор об экстрадиции, контроль экспорта и использование технологий двойного назначения.

По словам американского президента, новая политика Соединенных Штатов связана с тем, что Китай нарушил свои обещания по поводу автономии Гонконга. Из-за этого в отношении официальных лиц КНР будут введены санкции.

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Ранее в мае Китай внес на рассмотрение законопроект о национальной безопасности в Гонконге, который запрещает вмешательство третьих сил в дела этого административного района. По мнению Вашингтона, Пекин пытается таким образом понизить статус Гонконга. В самом районе начались протесты, которые полиция подавляла слезоточивым газом и водометами.

Трамп пообещал «мощные меры» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. В ответ на это Пекин потребовал от США не вмешиваться во внутренние дела страны.

Дональд Трамп, Гонконг
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