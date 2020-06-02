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Рада ввела соцпомощь одиноким пенсионерам и увеличила помощь детям-сиротам

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Рада ввела соцпомощь одиноким пенсионерам и увеличила помощь детям-сиротам

Верховная Рада на пленарном заседании ввела социальную помощь одиноким пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста и нуждаются в постороннем уходе, в размере 40% от размера прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц. За принятие законопроекта № 2494 в целом проголосовали 239 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, документом назначается госпомощь в размере 40% от размера прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц одиноким лицам, достигшим 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в установленном законом порядке.

Кроме этого, предусматривается увеличение размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство, с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (на данный момент — 5 067 гривен), а для детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, — 3,5 прожиточных минимумов (7 094 гривны).

В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, госпомощь (кроме государственной соцпомощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер такого пособия определяется как разница между 2,5 прожиточных минимумов (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, — 3,5 прожиточных минимумов) и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, госпомощи.

Также документом предусматривается неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи, которое желает осуществлять предпринимательскую деятельность, по рекомендации госслужбы занятости может предоставлять единоразовую беспроцентную возвратную помощь на получение экономической самостоятельности за счет средств госбюджета.

Условия возврата такой помощи устанавливаются Кабинетом Министров.

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Также неработающие трудоспособные лица могут привлекаться к бесплатным работам временного характера, которые организовывают исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов в соответствии с законом.

Порядок оказания помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, ее размер и условия возврата определяются Кабинетом Министров.

Верховная Рада, дети-сироты, пенсионеры
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